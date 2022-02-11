İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

71 Evler Mahallesi'nde ikamet eden U.G.'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler, evde bulunan U.G. ile H.B'yi yakaladı.

Aramalarda 41 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 uyuşturucu hap ile 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.