Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen, ''orman denizi'' şeklinde de adlandırılan Karabük'ün Yenice ilçesinde kar etkili oluyor.

Vatandaşlar, ormanda ilerleyen 2 karaca yavrusunu fark ederek, yavruların karda zıplayarak ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.