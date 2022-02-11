Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda gezen iki karaca kameraya böyle yansıdı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde karda gezen 2 karaca yavrusu kameraya yansıdı.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen, ''orman denizi'' şeklinde de adlandırılan Karabük'ün Yenice ilçesinde kar etkili oluyor.
Vatandaşlar, ormanda ilerleyen 2 karaca yavrusunu fark ederek, yavruların karda zıplayarak ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Etiketler: Doğal Yaşam Hayvanlara Şiddet Karabük
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