Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 523 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, COVID-19 tedbirleri kapsamında 523 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 523 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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