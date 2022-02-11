Yusuf Bilek, Kocaeli Karamürsel'de yaşıyordu. 2016 yılında bisiklet sürerken yol kenarına bırakılan molozlar nedeniyle istinat duvarını aştı, sekiz buçuk metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybettiğinde henüz 10 yaşındaydı.

Molozları yola bırakan belirlenemedi

Sanıkların beraat ettiğini söyleyen anne Özden Bilek, "O gün orada SEDAŞ çalışma yapmış, İSU çalışma yapmış, karşıda inşaat var, oğlumun düştüğü inşaat var. Ben şimdi diyorum ki kim suçlu?" dedi.

Bu sorunun cevabını bulmak için harekete geçildi. Belediye ve SEDAŞ yetkililerine, çocuğun düştüğü inşaatın müteahhidine ve yapı denetim şirketi sahiplerine karşı kamu davası açıldı.

Küçük çocuğun ölümünde 80 santimetre yüksekliğindeki istinat duvarının önüne dökülen molozların birinci derecede etkili olduğu anlaşıldı.

Aile dosyayı istinafa taşıyacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat İdris Efendioğlu da "Sanıkların ifadesi alınmış dosya bilirkişilere gönderilmiştir. Alınan rapor neticesinde hakkında dava açılan kişiler hakkında kusurlu olduklarına dair kanaat getirmişlerdir." şeklinde konuştu.

Ancak ilerleyen süreçte alınan ek rapor, davanın seyrini değiştirdi. Sanıklar beraat etti. Kaldırılması gereken molozlardan kimin sorumlu olduğu ise tam olarak tespit edilemedi.

Daha önce başvurularının olduğunu hatırlatan Avukat Efendioğlu soruşturmaya izin verilmesini talep ettiklerini söyledi. Acılı aile şimdi istinaf yoluna başvurmaya hazırlanıyor.