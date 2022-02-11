İzmir Doğalgaz'dan yapılan açıklamada, firmanın bilgisi dışında sayaç bağlantı borusunun değiştirilmesi, yenilenmesi, kontrol edilmesi, fatura ödemesi, icra takibi, ihbarname gibi gerekçelerle abonelerden para istendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Çalışanlar sahada ücret tahsilatı yapmıyor

Bu tür işlemlerin İzmir Doğalgaz tarafından gerçekleştirilmesi durumunda daha çok ödeme yapılacağı veya gazın kesileceği gibi söylemlerle tüketicinin aldatılmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar yer aldı:

"İzmir Doğalgaz çalışanları hiçbir şekilde sahada ücret tahsilatı yapmıyor. Şirketimizin bilgisi dışında yetkisiz kişi ya da iş yerleri tarafından yapılan işlemlerden doğabilecek zararlardan İzmir Doğalgaz'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yetkisiz kişiler tarafından gazlı hatlara yapılacak müdahale can ve mal kaybına neden olabilecek sonuçlar doğurabilir.

Bu tür uygulamalar sadece İzmir Doğalgaz'ın mühendis ve teknisyenleri tarafından güvenli olarak yapılabilir. Bunun dışındaki müdahaleler tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Ayrıca şirketimiz tarafından mevzuat kapsamında gerçekleştirilen sayaç değişimi gibi uygulamalarda abonelerimizden herhangi bir bedel talep edilmemektedir."

Açıklamada, abonelerin bu tür durumlarda mutlaka kimlik sormaları, para ya da belge vermemeleri de istendi.