Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle vefat etti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
31 Ocak'tan bu yana özel bir hastanede COVID -19 tedavisi gören 92 yaşındaki Haydar Dümen yaşamını yitirdi.
Vefat haberini, Dümen ile aynı gazetede köşe yazarı olan Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.
Coşkundeniz yaptığı açıklamada "Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.
Haydar Dümen bugün Ulus'taki Arnavutköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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