Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, bir yoğurt üretim tesisinde gazetecilere, oda tarafından başlatılan tescil işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

"Türkülerle meşhur Silifke yoğurdu Avrupa'da da biliniyor"

Tescil için uzun yıllardan beri çalışma yaptıklarını aktaran Kaynar, şöyle devam etti:

"Silifke yoğurdunu, türkülere konu olmuş ve Yörüklerin özel bir yiyeceği olarak tescilimizi alıp marketler aracılığıyla insanlara sunacağız. Saklanabilir ve raf ömrü uzun, aromalı yoğurtlar sunacağız. Uzun süren bir süreçti ve büyük emek verdik, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak daha önce çileğimizi tescillemiştik. Şimdi yoğurdumuzu da tescilledik. Türkülerle meşhur Silifke yoğurdu Avrupa'da da biliniyor. Daha kaliteli, güzel yöresel yoğurt yapıp tüketicimize sunacağız. Silifke yoğurdu markaydı, daha da marka olarak yolumuza devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]