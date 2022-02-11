İstanbul'da düzenlenen bir mobilya fuarına katılan Kamerunlu Eric Abanda, Ankara'dan gelen mobilyacı C.K.'ye kendisini diplomat olarak tanıttı.

2 milyon 800 bin dolarlık mobilya alacağını söyleyen Abanda, "Ön mutabakat yapabiliriz" dedi.

Fuardan sonra Ankara'ya giden Abanda, ülkesinden dolar çıkarmanın yasak olduğunu, bu nedenle ilk parti mobilyaların ücreti olan dolarları siyaha boyayarak, yanında getirdiği yalanını söyledi.

Abanda bu dolarları kimyasal madde ile çözebilmek için 260 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yakalanması 6 ay sürdü

Abanda, C.K.'den aldığı 260 bin lirayı makinaye koydu. Daha önceden makinaya yerleştirdiği sahte banknotlardan 260 bin lirayı ve işleme tabi tutulmuş sahte siyah dolarları C.K.'ye veren şüpheli, mobilyacıdan alıp cihaz içine gizlediği 260 bin lira ile ayrıldı. Dolandırıldığı anlayan C.K., polise ihbarda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eric Abanda'yı 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da kaldığı otelde yakaladı.

Aramalarda, sahte dolarlar ve cihaz ele geçirildi. Ankara'ya getirilen Abanda'nın sorgusu sürüyor.