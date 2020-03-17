Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi yurtlara yerleştirildi
[Fotoğraf: İHA]
Umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan kafile, koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir'deki yurda yerleştirildi.
275 kişilik umre kafilesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'nda ilk kontrollerinin ardından Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Çevresinde de tedbir alınan yurtta kalacak vatandaşların 14 gün süreyle ihtiyaçları da Eskişehir Valiliği'nce karşılanacak.
Etiketler: yurt önlem koronavirüsSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:54
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