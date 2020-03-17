Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,8 azalışla 311,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, Pazartesi saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 313,7 liraydı. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 511 lira, Cumhuriyet altını da 2.091 liradan satılıyordu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahalelerine devam ettiğini, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdüğünü kaydetti.

Bununla birlikte, Fed'in 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurduğuna dikkati çeken analistler, alınan kararlar sonrası 1.575 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatının daha sonra gerileyerek 1.530 dolar civarında dengelendiğini ifade etti.

Analistler, başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini, ancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerini belirtti.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini anımsattı.

Teknik açıdan altının onsunda 1.516 doların destek, 1.560 doların direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 310-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 306 lira 99 kuruştan satışı ise 307 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 491 lira satış fiyatı 503 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Mart güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.482,72 dolar

Satış: 1.483,46 dolar

Gram

Alış: 306,99 lira

Satış: 307,10 lira

Çeyrek

Alış: 491,82 lira

Satış: 503,79 lira

Yarım

Alış: 979,39 lira

Satış: 1.006,38 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.03700 lira

Satış: 2.068,00 lira