Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen E.G, K.İ, E.A. ile T.D'nin bulunduğu otomobili Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 santim çapında bir gümüş obje, 26 gümüş ve bronz sikke, 2 beyaz taşlı küpe ile 1 değerli taş ve sikke bulunan kolye ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.