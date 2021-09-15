Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum'da yakalanan köpek balığı açık denize bırakıldı
Muğla'da Bodrum Gündoğan sahilinde, camgöz cinsi yavru bir köpek balığı kıyıda görüldü. Çevredekiler tarafından sıkıştığı sığ alandan kurtarılan yavru köpek balığı, açık denize bırakıldı.
Bodrum'un Gündoğan sahilindeki balıkçılar ve vatandaşlar, yavru bir köpekbalığı gördü.
Sonrasında, açık denizlerde ve okyanuslarda yaşayan camgöz cinsi köpek balığı için kurtarma operasyonu başladı.
Mehmet Bakış, arkadaşıyla bir botun üstünde köpek balığını yakalamaya çalıştı. İlk bir kaç hamlesi başarısız olsa da sonunda köpek balığını kucağına almayı başardı.
Mehmet Bakış, kurtarma çalışması sırasında kolundan ve göbeğinden yaralandı.
Kurtarılan köpek balığı, açık denizde gözlerden kayboldu.
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