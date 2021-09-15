Bodrum'un Gündoğan sahilindeki balıkçılar ve vatandaşlar, yavru bir köpekbalığı gördü.

Sonrasında, açık denizlerde ve okyanuslarda yaşayan camgöz cinsi köpek balığı için kurtarma operasyonu başladı.

Mehmet Bakış, arkadaşıyla bir botun üstünde köpek balığını yakalamaya çalıştı. İlk bir kaç hamlesi başarısız olsa da sonunda köpek balığını kucağına almayı başardı.

Mehmet Bakış, kurtarma çalışması sırasında kolundan ve göbeğinden yaralandı.

Kurtarılan köpek balığı, açık denizde gözlerden kayboldu.