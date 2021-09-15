Aşıları soruluyor, koronavirüs testi isteniyor. Olmayanlar kıraathaneye kabul edilmiyor.

Çay tüketimi ile meşhur Erzurum'da bir kıraathanede aşı olmayana çay da kahve de verilmiyor.

Mekanın girişinde personel bekliyor. Müşterilerin HES kodu üzerinden durumları kontrol ediliyor.

Aşısını yaptırana ilk çay ücretsiz

Kıraathanede aşı ve koronavirüs testi olanlara ilk çaylar da ücretsiz.

Vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun.