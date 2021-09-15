Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bu kıraathaneye aşı olmayan giremiyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Erzurum'da bir kıraathanede aşıya teşvik etmek amacıyla sıra dışı bir uygulama başlatıldı. Aşı yaptıran müşterilerine ilk çayları ücretsiz veren işletme sahibi, aşı veya koronavirüs testi yaptırmayanları içeri almıyor.
Aşıları soruluyor, koronavirüs testi isteniyor. Olmayanlar kıraathaneye kabul edilmiyor.
Çay tüketimi ile meşhur Erzurum'da bir kıraathanede aşı olmayana çay da kahve de verilmiyor.
Mekanın girişinde personel bekliyor. Müşterilerin HES kodu üzerinden durumları kontrol ediliyor.
Aşısını yaptırana ilk çay ücretsiz
Kıraathanede aşı ve koronavirüs testi olanlara ilk çaylar da ücretsiz.
Vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun.
Etiketler: Erzurum HES Kodu Koronavirüs
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