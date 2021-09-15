Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliği, kuvvetli yağışların yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağını açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Şereflikoçhisar, Evren ve çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Açıklamada, "Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Hava Durumu Sağanak Yağış
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