Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalışan 50 işçiden 28'i kaldıkları şantiye binasında rahatsızlandı.

İşçilerden bir kısmı kendi imkanlarıyla, diğerleri ise ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yemeklerden alınan numuneler Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.