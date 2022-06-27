Kaza sabah saatlerinde D-100 yolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden Ramazan İlter yönetimindeki LPG tankeri, yoğun siste kontrolden çıkarak beton bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti.

Kazada, Ramazan İlter yaralanırken, D-100 yolu Ankara yönü trafiğe kapandı.

Yolu açma çalışmaları devam ediyor

Sürücüler, yol kenarındaki tesis içinden geçerek yollarına devam etti.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tankerin kurtarılması için çalışmalar devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

[Fotoğraf: AA]

Sürücüler, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymasını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.