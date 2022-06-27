Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çok kuvvetli yağışlar geliyor. Bugün için 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyarmıştı.

Batı ve Orta Karadeniz'de başlayan yağışlar zaman zaman şiddetleniyor.

Metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta dereler taştı, yollar kapandı, köprüler yıkıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalanlar botlar ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Zonguldak'ta 30 ev tahliye edildi

Zonguldak kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla Çaydamar Deresi taştı.

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Gökçebey'de 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı

Gökçebey ilçesinde de Çay Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan Gaziler Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu caddeyi su bastı.

Harekete geçen AFAD ve Gökçebey Belediyesi ekipleri, bot yardımıyla bazı vatandaşların evlerinden çıkmasını sağladı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede şu ana kadar 30 evin tahliye edildiği, 100'ün üzerindeki kişinin güvenli bölgeye taşındığı öğrenildi.

Vatandaşlardan bir bölümü yakınlarının evlerine giderken bir bölümü ise misafirhanede ağırlanıyor.

Gökçebey Köprüsü tedbir amaçlı kapatıldı

Filyos Çayı'nın yükselmesi nedeniyle ilçeye girişi sağlayan Gökçebey Köprüsü de tedbir amaçlı kapatıldı.

Su altında kalan bazı bağ ve bahçelerde de hasar oluştu.

Engelli ve hamile kamu görevlileri izinli

Yoğun yağmur nedeniyle Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Vekili Turgut Subaşı başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verilen açıklamada, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına, olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliye edileceği, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Kastamonu'da sağanak nedeniyle çaylar taştı

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

[Fotoğraf: AA]

İlçeye 300 kilogram yağış düştü

Metrekareye 300 kilograma yakın yağış düşen Kastamonu’nun İnebolu ilçesi sel alarmında.

İlçeye metrekareye 80 kilogram, Kar köyüne metrekareye 120 kilogram, Yolüstü köyüne ise 118 kilogram yağış düştü.

[Fotoğraf: AA]

İlçede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Söke Çayı taştı. Şiddetini artıran sel, çayın üzerindeki köprüleri yıktı.

Köprülerin yıkılma anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Elektrik kesintileri yaşanıyor

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Şiddetli yağış yolun çökmesine sebep oldu

Kastamonu İnebolu yolunun 64'üncü kilometresinde şiddetli yağmur nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Çöken yol trafiğe kapatıldı. İlçeye ulaşım, Abana üzerinden sağlanıyor.

Ekipler çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler vatandaşlara "yüksek yerlere çıkın" uyarısı yapıyor

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.

Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ve DSİ ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Sinop'ta sel alarmı: Ekipler teyakkuza geçti

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili oldu.

Kent merkezinde bazı iş ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ile Sinop Belediyesi ekipleri, bodrum katlara dolan suyu boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle yol güzergahlarında da hasar oluştu. Ekipler, hasar gören bölgelerde iş makineleriyle çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Köy tedbir amaçlı boşaltıldı

Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise küçük çapta su baskınları yaşandı.

Bu arada Ayancık ilçesinde Babaçay köyü valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı.

Köy sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına bir bölümü ise ilçedeki bir yurda yerleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Vali Erol Karaömeroğlu ise beraberinde İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililerle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ayancık Stadı helikopterler için hazır hale getirildi

Metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta ekipler teyakkuza geçti.

Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Sinop Valiliği koordinasyonundaki Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumları teyakkuz halinde bekliyor.

Bartın'da bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı.

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgallar temizlenerek biriken sular tahliye ediliyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.

Riskli binalar tahliye edildi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, meteorolojik uyarılar ve AFAD Başkanlığının da talimatları gereğince Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 26 çalışma grubunu İl AFAD merkezinde göreve başlattıklarını söyledi.

Dün 44 kilogram yağış düştüğünü aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Sağanak nedeniyle Bartın merkezde 62 konut ve 2 iş yerimiz, merkeze bağlı Kozcağız bölgemizde 34 konut ve 4 iş yerimiz olmak üzere 96 ile konut ile 6 iş yerini maalesef su bastı. Tabii bunların çoğu zemin ve bodrum katı şeklinde olanlar. Şu an belediyelerimizle gerekli müdahale ve çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Bartın kent merkezinde önceki gün istinat duvarı yıkılması sebebiyle 4 binamızı tahliye etmiştik. Bugün de Epçiler köyü ve Kurucaşileye bağlı Dizlermezeci köyünde 1 konutunuzu tahliye ettik."

Evlerinden tahliye edilen vatandaşların yakınlarının veya ikinci evlerinde kaldıklarını, vatandaşların Geçici Barınma Merkezi'nde kalmaları yönünde talebi olmadığını aktaran Arslan, talep olması ihtimaline karşı 1180 kapasiteli KYK öğrenci yurdunun hazır hale getirildiğini söyledi.

100 kilogramın üstünde yağış bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile AFAD Başkanlığıyla sürekli irtibat halinde olduklarına dikkati çeken Arslan, "İlimizde 100 kilogramın üzerinde bir yağış gelebileceği söyleniyor. Vatandaşlarımızın bu yağış karşısında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Alt katlarda bulunmamalarını, yüksek yerlere çıkmalarını, dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını rica ediyorum. Şu an için can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bartın'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Düzce'de engelli ve hamile kamu görevlileri 1 gün izinli sayılacak

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam edecek yoğun sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Cevdet Atay başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde toplandığı belirtildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliyesine, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman İşletme Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."

Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı aktarıldı.

Karabük'te cadde ve sokaklar göle döndü

Karabük'ün Yenice ilçesinde dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Yaşanan heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: AA]

Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden kontrollü geçiş sağlanıyor.

Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Köprünün bir kısmı çöktü

Atatürk Mahallesinde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapandı.

Yazı köyünde de heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İncebacaklar Mahallesi'nde ise Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir kısmı çöktü.

[Fotoğraf: AA]

Kriz masası oluşturuldu

İlçede tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

[Fotoğraf: AA]

İlçede dün sağanak nedeniyle Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir bölümü kısmen çökmüş, bazı iş yerlerini su basmış, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Atatürk Mahallesi'nde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapanmıştı.

[Fotoğraf: AA]