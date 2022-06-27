Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.

Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı'nın taşkın riskine karşı ilçede tedbirler artırıldı.

Vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerin de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

Kuvvetli yağış nedeniyle Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde sel ve su baskını etkili oluyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Kazım Bolat aktardı. pic.twitter.com/aQcCNujvFR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 27, 2022

AFAD Başkanı İnebolu'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnebolu'da derenin çok yükseldiğini ve dere boyu bulunan dükkanların açılmayacağını söyledi.

Sabah saatlerinde de son duruma ilişkin paylaşım yapan Bakan Soylu, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer, İnebolu’ya geçiyor" ifadelerini kullandı.



Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı.

Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi.

Dere boyu dükkanlar açılmayacak.

Valimiz ve tüm birimler çalışıyor.

AFAD Başkanımız @Yunus_Sezer_ İnebolu’ya geçiyor.



Allah muhafaza etsin pic.twitter.com/bh2KYuD5YP — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2022

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Kastamonu-İnebolu yolunun 64'üncü kilometresindeki çökme nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesi'nin önüne doğru da sular gelmeye başladı.

Ekipler teyakkuzda

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı.

Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

''Panik yapmadan tedbirlerimizi alalım''

İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, şunları söyledi:

''İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz.

Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.''