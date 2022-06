Bu yıl 19-26 Haziran tarihleri arasında, 16 farklı ülkeden katılımla üç ayrı platformda düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan “12 Punto 2022”, ödül töreni ile sona erdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen tören, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk defa “12 Punto Meetings” isimli ortak yapım platformu düzenlendi

Felsefesi, amacı ve kapsamının özgünlüğü ile çok kısa bir sürede sinema endüstrisinin yakından tanıdığı bir markaya dönüşen 12 Punto’nun, TRT ailesi olarak herkesin gurur duyduğu bir platform olduğunu söyleyen Sobacı, şöyle konuştu:

“Senaryo aşamasından itibaren hikâyenin ele alınarak geliştirilmesine, projelendirilmesine, prodüksiyon süreçlerine, festival ve dağıtım aşamalarına, uluslararası bağlantılarına kadar her adımda ona eşlik etmek ve destek olmak, 12 Punto’nun en istisnai özelliği. Ayrıca, 12 Punto dünya sinemasına damga vuran isimlerle gençleri bir araya getirerek yol açan, öğreten, sinemaya yeni isimler kazandıran ve ortak yapımlar, ortak başarılar, ortak sevinçler üreten güçlü bir zemin.

Her yıl 12 Punto’ya yeni bir katman ekliyor ve etkinliğimizi sinemanın bütününe hâkim olan bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu yıl da ‘12 Punto Meetings’ adı altında bir ortak yapım marketi düzenledik. Dünyadaki önemli festivallerin ve film kuruluşlarının yöneticileri, 12 finalist proje üzerine görüşmeler yapmak için İstanbul’a geldi. Ümit ediyoruz ki, 12 projemiz ileride oluşacak ortaklıkların ilk temellerini bu toplantılarda attılar.”

Sinemanın gücünün, onun üç büyülü özelliğinden geldiğini aktaran Sobacı, sözlerine şöyle devam etti:

“İlki, sıradan insanları, olayları ve hayatın olağan akışını çarpıcı bir şekilde merkeze taşıyabilmesi. Elbette, bu büyü hikâyeden ve güçlü senaryodan besleniyor. İkinci büyülü özellik, rakamların ötesinde, ölçemediğimiz bir parametre ile ilgili. Biz sinemaya ilişkin olarak rakamlar veririz. Gişe rekorlarından bahsederiz. Aslında o rakamlar insanlardır. Ulaştığımız milyonlarca insanın hayatında, bakışında, algısında bir etki bırakırız. Hiç tanımadığımız insanların zihninde ve kalbinde bıraktığımız bu etki sinemanın ikinci büyüsüdür. Oluşan bu etkiyi ve değişimi ölçebilen bir cihaz yoktur.

Bugünün dünyasında sinemanın üçüncü büyüsü süresinde ve içeriğindedir. Her şeyin kısaldığı, özet geçildiği, dikkatin kesik çizgilere dönüştüğü günümüzde, bizi derinlere ve detaylara götürme yetisini koruyan sinema çağımızın büyüsüdür. Elbette kısa filmler var oluş felsefesi gereği kısa süresiyle bütünlüklüdür ve üçüncü büyüye o da hakimdir.”

12 finalist proje bir hafta boyunca dünya sinemasının ustalarından ders aldı

Bu yıl 12 Punto’ya 134 uzun metraj film projesinin başvurduğunu söyleyen Sobacı, “Türk sinemasından 5 kişilik ön jürinin seçtiği 12 finalist proje, bir hafta boyunca dünyanın en önemli senaryo ve pazarlama-sunum danışmanlarından dersler aldı.

Projelerini, senaryolarını geliştirdiler, filmlerini yatırımcılara, fonlara, jürilere en çarpıcı biçimde sunmanın püf noktalarını öğrendiler. Ve bir haftanın sonunda, dünyanın en önemli sinemacılarından oluşan 5 değerli isme projelerini sundular.

12 Punto’nun kapsamında yalnızca uzun metraj filmler değil, kısa filmler de ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu yıl, başvuru yapan 370 kısa film projesinden, jürimiz 12 kısa filmi TRT Kısa Film Yapım Ödülü’ne layık gördü. Kısa filmlerin uzun yolculuğunda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz“ şeklinde konuştu.

TRT ortak yapımları son bir yılda 200’ü aşkın festivalden 125 ödül kazandı

Bu yıl üçüncü kez uluslararası projeleri desteklediklerini aktaran Sobacı, Türk yapımcıların ortak olduğu uluslararası film projeleri arasından seçilen 4 projenin TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü alacağını söyleyerek şunları söyledi:

“Bu vesileyle, TRT ortak yapımlarının son bir yılda 202 festivalde 125 ödül kazandığının bir kez daha altını çizmek isterim. Daha önce 12 Punto’dan uluslararası ortak yapım ödülü alan Klondike, Sundance ve Berlinale’den ödüllerle dönerken; TRT ortak yapımı “Triangle of Sadness” dünyanın en önemli film festivali Cannes’dan Altın Palmiye Ödülü’nü alarak heyecanımızı katladı. Burada birbirinden kıymetli ortak yapımlarımızın hepsini zikretmek isterim ancak bu, zaman kısıtımız nedeniyle mümkün değil. Bu nedenle, uluslararası ödüllerle adını dünya sinemasına altın harflerle yazdıran yapımlarda emeği geçen herkesi kutluyorum.

Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, biz sinemaya desteğimizi her zaman sürdürecek; kıymetli hikayelerin ve yeteneklerin keşfedilmesi ve yolunun açılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 12 Punto finalistlerini kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Büyük ödüller sahiplerini buldu

Final töreninde dünya sinemasının önemli beş isminden oluşan jüri üyelerinin; TRT ortak yapımı “Burası Cennet Olmalı” filminin yönetmeni Elia Suleiman, Eurimages’ın direktörü Susan Neiman-Baudais, TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni filminin yapımcısı Philippe Bober, Saraybosna Film Festivali’nin direktörü Jovan Marjanovic ve Venedik Film Festivali programcısı Paolo Bertolin’in değerlendirmeleri sonucu, iki projeye Uluslararası Ortak Yapım Ödülü, üç projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, üç projeye TRT Ön Alım Ödülü ve altı projeye verilen Proje Geliştirme Ödülleri açıklandı.

TRT Ortak Yapım Ödülleri, TRT Ön Alım Ödülü, Proje Geliştirme Ödülü ve TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri; TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ile jüri üyelerinden Jovan Marjanovic, Philippe Bober ve Elia Suleiman tarafından kazanan projelerin sahiplerine verildi.

“12 Punto 2022” ödül alan projeler

TRT Ortak Yapım Ödülü

- Karanlıkta Islık Çalanlar / Yönetmen: Pınar Yorgancıoğlu / Yapımcı: Zeynep Ekmekçi, Bekir Açıksöz, Furkan Besli

- Süt Çiftliği / Yönetmen: Elif Eda Karagöz / Yapımcı: Enes Erbay

- Güve Çiçeği / Yönetmen: Büşra Bülbül / Yapımcı: Bekir Bülbül

TRT Ön Alım Ödülü

- Güzel Bir Gece / Yönetmen: Ozan Yoleri / Yapımcı: Alara Hamamcıoğlu, Ilgım Coşar

- O da Bir Şey Mi / Yönetmen: Pelin Esmer / Yapımcı: Dilde Mahalli, Pelin Esmer

- Kör Gece / Yönetmen: Reis Çelik / Yapımcı: Anıl Çelik

Proje Geliştirme Ödülü

- Beklenti / Yönetmen: Ali Özel / Yapımcı: Funda Ödemiş

- Çığ / Yönetmen: Erdem Tepegöz / Yapımcı: Erdem Tepegöz

- Esma’dan Sonra / Yönetmen: Mehmet Atan / Yapımcı: Ahmet Edebali

- Geride Kalanlar / Yönetmen: Mert Berdilek / Yapımcı: Tarık Tufan

- Kompleks / Yönetmen: Ali Aydın / Yapımcı: Ali Aydın

- Yönetmen Kurgusu / Yönetmen: Aydın Sayman / Yapımcı: Haydar Işık

TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü

- DJ Ahmet (Kuzey Makedonya) / Yönetmen: Georgi M. Unkovski / Yapımcılar: Ivan Unkovski, Mehmet Bahadır Er

- Apathy / Kayıtsızlık (Fransa) / Yönetmen: Alexandros Avranas / Yapımcılar: Alejandro Arenas, Sezgi Üstün San

- It All Ends Here / Her Şey Burada Bitiyor (Hırvatistan) / Yönetmen: Rajko Grlic / Yapımcılar: Ivan Maloca, Mike Downey, Emir Külal Haznevi

- Sermon to the Fish / Balıklara Nasihat (Azerbaycan) / Yönetmen: Hilal Baydarov / Yapımcılar: Carlos Reygadas, Emrah Kılıç