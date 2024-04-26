Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Orta Vadeli Program çalışıyor, programımızı güçlendireceğiz. En büyük önceligimiz fiyat istikrari. Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız. Yapısal reformlarla dezenflasyona destek sağlayacağız. Merkez bankasına dezenflasyon tesisi için destek vereceğiz.

"Enflasyon yaz aylarında çok hızlı düşecek"

Enflasyonu düşürmek, şok öncesi döneme dönmek bir süreç işi. Dünyada da böyle. Enflasyonla mücadele bir süreç işidir zaman alıyor. Enflasyon yaz aylarında çok hızlı düşecek. Baz etkisi de var, program etkisi de var.

"Kamuda tasarruf üzerinde çalışıyoruz"

Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik. Yakında bazı hususları paylaşacağız ve gerekli adımları atacağız.

Kayıt dışılıkla mücadele eylen planı açıklamayacağız sadece uygulama yapacağız gazine ve maliye bakanlığı çok güçlü şekilde sahada olacak.

Türkiye’nin cari açığını kalıcı bir biçimde sürdürülebilir bir patikada kalıcı olarak tutmaya çalışacağız. Cari açık 25 milyar doların altına inecek. Altın ithalatında normalleşmeye doğru gideceğiz.

Çok kapsamlı yapısal reform gündeminiz var. Büyüme sorunumuz yok ama büyümenin kompozisyonunu değiştirmekte kararlıyız.

İç talep ilk çeyrekte güçlü devam etti. Merkez bankası o nedenle ilave sıkılaşma adımları attı.

Döviz rezervlerinde bir toparlanma var ama arzu ettiğimiz noktada değiliz.

Pazartesi günü reyting kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile toplantılar yaptım. İnanıyorum ki program güçlü uygulanması ile birlikte önümüzdeki dönemde kredi not artışı gelecek. Dış yatırımcıların önümüzdeki dönemde Türkiye’ye ilgisi artacak.

Ayrıntılar gelecek...