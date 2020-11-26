Sultanbeyli’de esnaf olan Eyüp B.’nin bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Öznür T., eski sevgilisinden para alabilmek için ‘Dayı’ lakaplı çete lideri Y.K. ile anlaştı.

Çete üyesi Y.K. farklı numaralardan Eyüp B.'yi arayarak ve mesaj atarak ölümle tehdit etmeye başladı. Ardından 8 Kasım Pazar günü Eyüp B.'ye ait iş yeri çete üyeleri tarafından kurşunlandı.

Çete üyeleri, işyerine para almaya gittiler

Suç örgütü üyeleri, Eyüp B. ve ortağı Y.B.'den para almak için iş yerine gitti. Durumdan haberdar olan polis ekipleri iş yeri ve çevresinde önlem alarak şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, çete üyelerinin iş yerine girerek Eyüp B. ve ortağını gün içinde para almak için tehdit ettiğini belirledi.

Harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden içeri giren Ö.T. ve beraberindeki D.D'yi gözaltına aldı.

Bu sırada iş yeri çevresinde araçlarında gözcülük yapan M.S.A., Y.A. ve M.İ. isimli şüpheliler de polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çete lideri buluşma noktasında yakalandı

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri süre sonra olayın azmettiricisi olan Öznur T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Çete lideri ‘Dayı’ lakaplı Y.K. ise Öznur T. aracılığı ile belirlenen buluşma noktasında yakalandı.

Çete liderinin evinde ve aracında da aramalar yapan polis ekipleri bir adet ruhsatsız tabanca ve içerisinde örgüt içi yazışmaların bulunduğu 9 adet cep telefonu ele geçirdi.

Polis ekipleri, 75 güvenlik kamerasını inceledi

Polis ekipleri 75 güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler iş yerini kurşunlayanların Y.K. ve M.İ olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 7 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yağma", "Tehdit", "Mala Zarar Verme" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



