Anakara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabri Uzun, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasına başlayan Uzun, meslek hayatı boyunca FETÖ ile mücadele ettiğini anlattı.

Ara karar

Sanık, avukatları ve tanık beyanlarının ardından ara karar yönelik mütalaasını sunması için söz verilen savcı, Uzun'un tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli kontrol şartıyla Sabri Uzun'un tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA