Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un 3 ilçesinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması bekleniyor."

Vatandaşlara, kuvvetli sağanağın yol açacağı ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA