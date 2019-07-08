İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, son 8 ayda yaklaşık 20 ton sahte içki ele geçirdi.

98 operasyonda ele geçirilen sahte içkiler için imha kararı verildi.

15 bin şişe ve tanklardaki sahte içkiler imha için geri dönüşüm merkezine götürülerek tüm şişeler kırıldı.

İmhadan kalan cam kırıkları ise geri dönüşümde kullanılacak.

İçinde etil alkol ve kimyasallar bulunan sahte içkiler ise tesiste özel işlemden geçirilerek insan ve çevre sağlığı için zararsız hale getirilecek.

Haber: Cihat Sönmez

Görüntü: Altan Ayhan

Kurgu: Sacide Demirtaş