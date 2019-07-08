Denizli'de Mikail Abalı'nın kullandığı 54 HP 906 plakalı tırın dorsesi, İmamlar Mahallesi Camiyanı mevkisinde Mehmet Tutkun'a ait ahırın duvarına çarptı.
Kazanın ardından ahırın çatısının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan mahsur kaldı.
İneklerin çıkarılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Şubesinden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla enkazın altındaki 5 ineği yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkardı.
Bu sırada ahırın duvarı kurtarma çalışması yapan itfaiye eri Tanju Uğur'un üzerine devrildi.
Yaralanan Uğur, arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılarak Çameli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA