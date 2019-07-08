Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde aldıkları zorlu eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 5'i kız 32 stajyer öğrenciye, Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Başkanlık binasında meslekle ilgili tüm teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Uzman itfaiyecilerin verdiği eğitimlerde öğrencilere, yangına müdahale ile intihar girişimi, trafik kazası, deprem, yangın ve afet durumlarında neler yapılacağı anlatılıyor.

Yaklaşık bir aylık zorlu eğitimin ardından öğrenciler, meslekleriyle ilgili birçok bilgi ve beceri kazanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Azad Birinci, son yıllarda itfaiyecilik mesleğinin ilgi gördüğünü söyledi.

İlgi dolayısıyla üniversitelerin bünyesinde sivil savunma ve itfaiyecilik bölümlerinin açıldığına dikkati çeken Birinci, kendilerinin de merkezlerinde stajyer öğrencileri ağırladıklarını belirtti.

Birinci, "Daire Başkanlığımızda stajyer öğrencilerimiz periyodik olarak eğitimlerini alıyor. Eğitimlerimizde bir itfaiyeci için gereken ne kadar bilgi varsa tamamı veriliyor." dedi.

Eğitimlerin çok yararlı geçtiğini vurgulayan Birinci, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin, burada aldıkları eğitimlerle hem okulda hem de ileride yapacakları meslekte başarılı olacağına inanıyorum. Bu sayede öğrencilerimiz daha profesyonel şekilde müdahalelerde bulunacak. Stajlarını tamamladıklarında iyi bir itfaiyeci olarak yetişmiş olacaklar."

Birinci, "Eğitimler sadece stajyerlerimize yönelik değil. Mevcut personelimiz de yönetmelik gereği yıllık 130 saat eğitim ile günlük spor ve faaliyetler dışında farklı eğitimler alıyor." dedi.

"Eğitimlerimiz gerçeği aratmıyor"

İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli eğitim amiri İsmail Çiçek de itfaiyeciliğin çok ciddi ve disiplin gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

İtfaiyeciliğin sevilerek yapılması gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Eğitimlerimiz gerçeği aratmıyor. Yaptığımız iş hata kabul etmez. Burada çalışan personel hangi eğitimi alıyorsa aynısını stajyer arkadaşlarımız da alıyor. Eğitimlerimiz o kadar rağbet görüyor ki Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Artvin'den öğrenciler geliyor." dedi.

"Eğitimler çok faydalı"

Artvin Çoruh Üniversitesinde meslek yüksekokulu sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencisi Berivan Şahin de "Burada aldığımız eğitim gerçekten çok zor ve kaliteli. İnanıyorum ki ileride yapacağımız mesleğimizde bizlere çok faydası olacak. Eğitimleri veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevlilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Dicle Üniversitesi meslek yüksekokulunda aynı bölüm öğrencisi Diyadin Narin ise teorik eğitimlerin yanı sıra uygulama yaptıklarını anlatarak, "İkametgah, anız yangınlarına gidiyoruz. Bu uygulamalar ve eğitimler çok faydalı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA