Yaz aylarının popüler tatil rotaları Akdeniz ve Ege'de yoğunlaşıyor. Ancak Sinop da birçok tatil çeşitliliğini barındırmasıyla son dönemlerde turizmde öne çıkan illerden.

Nemden aşınmış duvarları, paslı parmaklıkları ve korkunç zindanlarıyla Tarihi Sinop Cezaevi...

1999 yılından bu yana müze olarak hizmet veren cezaevini yılda yaklaşık 500 bin kişi ziyaret ediyor.

İrili ufaklı 28 şelale

Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin rotası Hamsilos...

Yeşil örtünün bittiği yerde, masmavi bir deniz kucaklıyor ziyaretçilerini.

Berrak denizi ve zengin bitki örtüsüyle Hamsilos Koyu, Türkiye'nin oksijen oranı en yüksek noktalarından biri ve birinci derece doğal sit alanı. Aynı zamanda ülkemizin tek fiyordu olma özelliğine sahip.

Sinop'taki doğa harikalarından biri de Erfelek Şelaleleri. İrili ufaklı 28 şelale kuş seslerinin eksik olmadığı doğasıyla gelenleri kendine hayran bırakıyor.

"Türkiye'nin en mutlu ili"

Anadolu'nun en kuzey noktası İnceburun'da telaşsız bir gün daha batıyor. Yapılan yatırımlarla turistik altyapı güçlendirildi. Sinop'u 2018 yılında 1,5 milyon turist ziyaret etti.

62 bin olan kent nüfusu, yaz aylarında 300 bine çıkıyor.

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Hikmet Tosun, birçok kişinin evini pansiyon olarak kiraladığını söylüyor.

Hoşgörü ve saygının hakim olduğu kent merkezinde, kavşak ve yaya geçitlerinde yıllardır trafik lambası kullanılmıyor.

Sinop, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2 kez Türkiye'nin en mutlu ve yaşam memnuniyetini en yüksek ili seçildi.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Mikail Sevinç

Kurgu: Rüşan Yıldız