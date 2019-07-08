Hava sıcaklığının gün içerisinde 35 dereceye kadar yükseldiği Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki Van Gölü sahilleri, serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Özellikle hafta sonlarında Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor.

3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, kumsalları, doğası ve temiz suyuyla öne çıkıyor.

Van Gölü sahiline pikniğe ve göle girmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Şirin Gürcan, "Adilcevaz ve Ahlat’ın sahilleri çok temiz" diyor.

Haber: Özkan Olcay