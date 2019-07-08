Bakan Selçuk, barınaktaki bir köpeğin kötü durumda olduğunu öğrendi, hemen harekete geçti. 1 yaşındaki köpeğin tüm bakımları yapıldı. Bakan Ziya Selçuk "Pergel" adını verdiği köpeği barınaktan sahiplendi.

Pergel'in yeni yuvası Milli Eğitim Bakanlığının bahçesi oldu. Sevimli köpek için bakanlığın bahçesinde bir de kulübe yapıldı.

Akbaş kırması Pergel'in tüm ihtiyaçları ile artık bakanlık personeli ilgileniyor.

"Bakarsınız her okul kendi Pergel'ini besleyip sever"

Köpeğe "Pergel" adını veren Selçuk, okulların bahçelerinde köpek bakılması tavsiyesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever." ifadelerini kullandı.

Barınaktan bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını Pergel koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı, artık Pergel’i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel’ini besleyip sever pic.twitter.com/jp3i8LNnSm — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 8, 2019

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Aykut Çevik, Kaan Kutlu