Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, tatilcilerin yanı sıra yamaç paraşütü tutkunlarının da uğrak noktası.
Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneğinin öncülüğünde Abant'ta "Baba Çocuk ve Uçuş Kampı" düzenlendi.
Türkiye'nin farklı kentlerinden tabiat parkına gelen yaklaşık 200 adrenalin tutkunu, çocuklarıyla birlikte Abant Çepni Yaylası'na kamp kurdu. Kampa katılanlar, derneğin pilotları ile birlikte havalanarak Abant'ın eşsiz manzarası eşliğinde uçtu.
Çam ormanları üzerinde yamaç paraşütüyle uçan adrenalin tutkunları heyecanlı dakikalar yaşadı. Single ve tandem yamaç paraşütü uçuşları ile onlarca pilot yayla semalarında renkli görüntüler oluşturdu.
Haber: Mutlu Yuca