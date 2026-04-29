Az Bulutlu 11.9ºC Ankara
AA 29.04.2026 07:37

İran limanlarına yönelik abluka haberi petrol fiyatlarını yükseltti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, İran limanlarına yönelik ablukanın genişletilmesi için kurmaylarına talimat verdiği yönündeki haberlerin ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi devam etti. ABD ham petrolü 100 dolar sınırını aştı

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, İran ekonomisi ve petrol ihracatı üzerindeki baskıyı artırma kararı aldı. Bu kapsamda İran limanlarına yönelik sevkiyatların engellenerek Tahran yönetiminin kıskaca alınması hedefleniyor.

Piyasalarda yükseliş sekizinci gününe girdi

Küresel petrol piyasalarında gösterge kabul edilen Brent petrolün haziran ayı vadeli kontratları, GMT ile 01.54'te yüzde 0,47 oranında değer kazanarak varil başına 111,78 dolara ulaştı.

Bu artışla birlikte Brent petrolde üst üste sekizinci işlem gününde de değer kazancı kaydedildi.

Perşembe günü vadesi dolacak olan haziran kontratının yanı sıra, daha yoğun işlem gören temmuz vadeli kontratlar da yüzde 0,4 yükselişle 104,84 dolardan işlem gördü.

ABD ham petrolü 100 dolar sınırını aştı

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün haziran vadeli kontratları da 57 sentlik artışla varil başına 100,50 dolara çıktı. Bir önceki seansta yüzde 3,7 oranında sert bir yükseliş kaydeden WTI fiyatları, son sekiz işlem gününün yedisini kazançla kapattı.  

