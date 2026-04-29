Hürmüz krizi, Panama Kanalı'ndaki trafiği artırdı

Reuters'a konuşan Vial, "Ortadoğu'daki durum çözülene kadar bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz," ifadelerini kullandı. Ticari gemilerin, İran kıyılarındaki riskli bölgelerden kaçınmak ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığı aşmak için rotalarını Panama Kanalı'na çevirdikleri belirtiliyor.

Geçiş ücretleri rekor seviyeye ulaştı

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle Panama Kanalı'na olan talebin patlaması, geçiş maliyetlerini de yukarı çekti.

Kanalda uygulanan sistem ve maliyetler şu şekilde seyrediyor:

Bir geminin kanaldan geçişi için ödediği ortalama ücret, geminin tipine bağlı olarak 300.000 ile 400.000 dolar arasında değişiyor.

Önceden rezervasyonu olmayan ve beklemek istemeyen gemiler, günlük olarak açılan açık artırmalara katılıyor.

Associated Press (AP), bazı gemilerin son dakika geçiş hakkı kazanmak için 425.000 dolar ek ücret ödediğini bildirdi.

Bazı akaryakıt tankerlerinin, hedeflerine acil ulaşabilmek için normal ücrete ek olarak 4 milyon dolara varan astronomik bedeller ödediği kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki "İkili Abluka"

Trafiğin Panama'ya kaymasının ana nedeni, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan "ikili abluka" durumu olarak değerlendiriliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları sonrası İran boğazı kapatırken, ABD Donanması da nisan ortasından bu yana İran limanlarına yönelik kendi ablukasını uyguluyor.

Küresel enerji ticaretinin yüzde 25'inin geçtiği bu rotanın kapanması, dünya genelinde petrol fiyatlarının varil başına 107 doların üzerine çıkmasına ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtı.

Analistler, boğazdaki mayınların temizlenmesinin aylar sürebileceğini ve bu durumun Panama Kanalı üzerindeki yükü daha da artıracağını öngörüyor.