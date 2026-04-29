Dünya
CNN International 29.04.2026 06:38

CNN ekibine saldıran İsrail taburu göreve iade edildi

Batı Şeria'da bir CNN ekibine saldırıp onları gözaltına alan İsrail askeri taburu, bir aylık uzaklaştırma cezasının ardından yeniden sahaya sürüldü. Bir İsrail güvenlik kaynağının CNN'e verdiği bilgiye göre, ultra-Ortodoks "Netzah Yehuda" taburuna bağlı olan yedek birim, eğitim semineri ve ek eğitimlerden geçtikten sonra göreve iade edildi.

İsrail Ordu Radyosu, birimin önümüzdeki günlerde tam operasyonel faaliyetlerine geri dönmesinin beklendiğini duyurdu.

CNN ekibine yönelik saldırı ve soruşturma

30 Mart tarihinde, Batı Şeria'nın Tayasir köyündeki yerleşimci şiddetini takip eden CNN ekibi, söz konusu birim tarafından alıkonulmuştu.

Olay sırasında bir İsrail askeri, foto muhabiri Cyril Theophilos’u boynundan yakalayarak yere yatırmış ve kamerasını kullanılamaz hale getirmişti.

İsrail ordusu, Theophilos'a yönelik saldırının askeri polis tarafından soruşturulacağını belirtmiş ancak saldırıyı gerçekleştiren asker hakkında henüz bilinen bir ek ceza uygulanmadı.

Kudüs'te gazetecilere yönelik şiddet devam ediyor

CNN kıdemli yapımcısı Abeer Salman'ın bileğinin kırılmasıyla sonuçlanan bir başka olay ise İsrail polisinin iç soruşturma birimi tarafından incelenmeye devam ediyor.

17 Mart'ta Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Ramazan dualarını takip eden Salman, sivil giyimli bir polis memurunun müdahalesi sonucu sakatlanmıştı.

İsrail polisinin olayla ilgili tutumu tepki çekiyor

Polis, gazetecilerin talimatlara uymadığını ve kendilerini tanıtmadıklarını iddia etti.

İsrail Gazeteciler Cemiyeti, polisin bu açıklamasını "gerçek dışı" olarak nitelendirdi.

Olay anına ait görüntülerde, gazetecilerin polis talimatlarına uyduğu ve kameramanların polis tarafından itildiği görülüyor.

Polis, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek CNN'in ayrıntılı sorularını yanıtlamayı reddetti ve kameraların "provokasyon amaçlı göründüğünü" öne sürdü. Soruşturmanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Gazze İsrail Kudüs
2026 Dünya Kupası'nda yeni kurallar: Ağzını kapatan oyunculara kırmızı kart
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'dan acı haber
Avustralya'da uçak kazası: Parafield Havalimanı hava trafiğine kapatıldı
Avrupa 2025'te iklim krizini sert yaşadı
Kurumlar vergisi ödemeleri için yarın son gün
İran krizi, yeşil jet yakıtını yeniden gündeme taşıdı
ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasıyla ilgili neler oluyor?
Van Gölü’nün incisi Akdamar baharla renklendi
'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında 28. oturum tamamlandı
