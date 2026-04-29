CNN ekibine saldıran İsrail taburu göreve iade edildi

İsrail Ordu Radyosu, birimin önümüzdeki günlerde tam operasyonel faaliyetlerine geri dönmesinin beklendiğini duyurdu.

CNN ekibine yönelik saldırı ve soruşturma

30 Mart tarihinde, Batı Şeria'nın Tayasir köyündeki yerleşimci şiddetini takip eden CNN ekibi, söz konusu birim tarafından alıkonulmuştu.

Olay sırasında bir İsrail askeri, foto muhabiri Cyril Theophilos’u boynundan yakalayarak yere yatırmış ve kamerasını kullanılamaz hale getirmişti.

İsrail ordusu, Theophilos'a yönelik saldırının askeri polis tarafından soruşturulacağını belirtmiş ancak saldırıyı gerçekleştiren asker hakkında henüz bilinen bir ek ceza uygulanmadı.

Kudüs'te gazetecilere yönelik şiddet devam ediyor

CNN kıdemli yapımcısı Abeer Salman'ın bileğinin kırılmasıyla sonuçlanan bir başka olay ise İsrail polisinin iç soruşturma birimi tarafından incelenmeye devam ediyor.

17 Mart'ta Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Ramazan dualarını takip eden Salman, sivil giyimli bir polis memurunun müdahalesi sonucu sakatlanmıştı.

İsrail polisinin olayla ilgili tutumu tepki çekiyor

Polis, gazetecilerin talimatlara uymadığını ve kendilerini tanıtmadıklarını iddia etti.

İsrail Gazeteciler Cemiyeti, polisin bu açıklamasını "gerçek dışı" olarak nitelendirdi.

Olay anına ait görüntülerde, gazetecilerin polis talimatlarına uyduğu ve kameramanların polis tarafından itildiği görülüyor.

Polis, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek CNN'in ayrıntılı sorularını yanıtlamayı reddetti ve kameraların "provokasyon amaçlı göründüğünü" öne sürdü. Soruşturmanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.