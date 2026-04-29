Dünya
Independent 29.04.2026 06:27

Yunanistan'da emeklilik davasını kaybeden 89 yaşındaki adamdan katliam girişimi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 89 yaşında bir kişi, kaybettiği emeklilik davası sonrası bir sosyal güvenlik ofisi ve bir mahkeme binasına silahlı saldırı düzenledi. Salı günü gerçekleşen olayda beş kişi hafif şekilde yaralanırken, saldırgan olaydan yaklaşık altı saat sonra Atina'dan 200 kilometre uzaklıktaki Patra kentinde yakalandı.

Saldırı, sabah saatlerinde Kerameikos bölgesindeki Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu (EFKA) şubesinde başladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, pardösüsünün altına av tüfeği gizleyen yaşlı adam binanın dördüncü katına çıktı. Bir çalışana "yere yat" diye bağırdıktan sonra ateş açan saldırgan, başka bir personeli bacağından yaraladı.

İlk saldırının ardından taksiyle Loukareos'taki Atina İstinaf Mahkemesi'ne giden şüpheli, burada da ateş açtı. Mahkeme binasındaki saldırıda, tüfekten çıkan saçmaların sekmesi sonucu dört kadın çalışan hafif şekilde yaralandı.

Patra'da yakalandı

Olay yerinde silahını ve beraberindeki bir dosya yığınını bırakan saldırganın, "Neler olduğunu bu belgelerde bulacaksınız!" diye bağırdığı iddia edildi.

Geniş çaplı bir insan avı başlatan Yunan polisi, şüpheliyi başkentten kaçtıktan saatler sonra Patra'daki bir otelde yakaladı. Yakalandığı sırada üzerinde dolu bir .38 kalibrelik tabanca bulunduğu bildirildi.

Saldırının arkasındaki neden: Emeklilik davası

Yerel basında yer alan haberlere göre, Atina bölgesinde çöp toplayıcısı veya hurdacı olarak çalışan şahsın, emeklilik haklarıyla ilgili bir hukuk mücadelesini kaybettiği belirtiliyor.

Saldırganın daha önce ABD ve Almanya'dan emekli maaşı aldığı, ancak Yunanistan'daki başvurularının 2015 ve 2017 yıllarında reddedildiği kaydedildi.

Saldırı sonrası Atina mahkeme çalışanları, binalardaki güvenlik yetersizliğini protesto etmek amacıyla çarşamba günü 24 saatlik grev kararı aldı.

