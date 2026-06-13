Patlayan roket için kritik karar: Blue Origin bu yıl yeniden deneyecek

Uzay tarihinin en dikkat çekici fırlatma rampası kazalarından biri, geçtiğimiz ay Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nda gerçekleşti. Blue Origin şirketine ait New Glenn roketinin patlaması, kilometrelerce uzaktan görülebilen devasa bir alev topuna yol açtı ve fırlatma rampasına büyük zarar verdi.

Bu durum analistler tarafından NASA’nın ay programı için büyük bir darbe olarak yorumlansa da Blue Origin yönetimi sürecin sadece geçici bir aksama olduğunu savunuyor. Şirketin üst yöneticisi Dave Limp, mottonuz olan "adım adım, cesurca" ifadesine sadık kalarak, bu yıl bitmeden yeniden uçacaklarını duyurdu.

NASA yetkilileri de şirket ortakları ve müşterilerden gelen desteğin olağanüstü olduğunu belirterek, enkaz temizleme ve inceleme çalışmalarında çok hızlı ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

NASA’nın ay takvimi Blue Origin’e bağlı

Yaşanan bu kaza, sadece bir şirketin geleceğini değil, NASA’nın milyarlarca dolarlık ay üssü projesini de yakından ilgilendiriyor. Kazadan sadece iki gün önce NASA, ay projesinin inşaat misyonları için Blue Origin ile anlaştığını duyurmuştu. Bu nedenle patlamanın ardından, 2003 yılındaki Columbia mekiği faciasından bu yana görülmemiş büyüklükte ve hızda bir kriz masası kuruldu.

NASA yönetimi, Jeff Bezos’un şirketine destek olmak amacıyla enkaz alanına uzman ekiplerini sevk etti. Roketlerin aslında kontrollü birer patlama mekanizması olduğunu hatırlatan yetkililer, bu tür kazaların uzay endüstrisinin doğasında bulunduğunu ve sürecin 2027 yılındaki Artemis III misyonunu geciktirmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Altyapı hasarı beklenenden daha hafif

Şirketten gelen son açıklamalar, fırlatma rampasındaki hasarın ilk etapta korkulandan daha hafif olduğunu ortaya koyuyor. Roket yakıtı, oksijen ve sıvılaştırılmış doğal gaz tanklarının zarar görmemiş olması büyük bir şans olarak değerlendiriliyor.

Tedarik süresi çok uzun olan bu kritik parçaların sağlam kalması, geri dönüş takvimini hızlandırıyor. Ana destek kulesindeki hasarın ise yıkılıp yeniden yapılmak yerine yerinde onarılabileceği belirtiliyor. NASA, her ihtimale karşı ay iniş aracının geliştirme sürecini roketten bağımsız olarak sürdürerek zaman kaybetmemeyi hedefliyor.

Uzay tarihinden ders almak

Uzay uzmanları, Blue Origin’in bu süreçten ne kadar sürede çıkacağını, patlamanın kök nedeninin ne kadar hızlı bulunacağına bağlıyor. Sektörün tecrübeli isimleri, uzay keşif tarihinin geçmişte de ölümcül kazalarla sarsıldığını ancak insanlığın bu sorunları çözerek yoluna devam ettiğini hatırlatıyor.

Jeff Bezos’un bu kazanın etkilerini silmek için gereken tüm finansal kaynakları sağlama taahhüdü ise şirketin en büyük avantajı olarak görülüyor.

Sektör analistleri, roketin güvenli hale getirilmesinden ziyade lojistik süreçlerin ve rampa onarımının takvimi zorlayabileceğini, ancak yoğun çabayla hedeflere ulaşılabileceğini öngörüyor.