ABD'de Filistin Futbol Federasyonu Başkanına da vize engeli

Dünya kupasını düzenleyen ülkeler arasında yer alan Meksika'daki açılış müsabakasını yerinde takip eden Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub, turnuvanın ABD ayağına geçemediğini duyurdu.

FIFA'nın küresel birlik ve beraberliği simgelemesi adına dünya genelindeki tüm federasyon başkanlarını geleneksel olarak davet ettiği organizasyonda, ABD'nin uyguladığı vize politikası kriz yarattı.

Filistin siyasetinin de deneyimli isimlerinden olan Racub, futbolun evrensel bir hak olduğunu vurgulayarak, tüm dünyadan spor insanlarının bu hak mahrumiyetine maruz bırakılmasının adil olmadığını belirtti.

Vize krizi sadece Filistin delegasyonuyla sınırlı kalmadı. Edinilen bilgilere göre, FIFA tarafından akredite edilen Somali'den bir hakem ve Irak milli takımıyla seyahat eden bir fotoğrafçı dahil olmak üzere farklı ülkelerden pek çok delegeye de ABD tarafından giriş izni verilmedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçtiğimiz yıl turnuvaya herkesin sorunsuz katılabileceğini vadetmiş olsa da bu hafta düzenlediği basın toplantısında hükümetlerin ve emniyet güçlerinin kararlarının üzerine çıkamayacaklarını itiraf etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Washington'ın Filistin politikası

Yaşanan bu gelişme, ABD'nin geçen yıl Filistin pasaportu sahiplerine ve özellikle Filistin Yönetimi bünyesinde görev yapmış kişilere yönelik getirdiği yeni diplomatik kısıtlamaların bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Washington yönetimi, benzer bir kararla geçtiğimiz eylül ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması için gereken vizeyi de iptal etmişti.

Öte yandan, Filistin Futbol Federasyonu ile FIFA arasında bir süredir İsrail konusundaki gerilim devam ediyor. Filistinli yetkililer, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yerleşim yeri takımlarının kendi ulusal liginde oynamasına izin vererek FIFA kurallarını ihlal ettiğini savunuyor.

Gazze'deki çatışmalarda spor tesislerinin yüzde 80'inin yıkıldığını ve yüzlerce sporcunun hayatını kaybettiğini belirten Racub, geçen ay FIFA başkanının ara buluculuk çabasına rağmen İsrailli mevkidaşının elini sıkmayı reddetmişti.

Racub ayrıca, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda davetlilere yönelik bu tür siyasi vize engellerinin uygulanmadığına dikkat çekti.