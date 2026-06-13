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Dünya
AA 13.06.2026 15:59

Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne operasyonda 33 zanlı tutuklandı

Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan toplam 45 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne operasyonda 33 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 9 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlikçe 33 şüphelinin tutuklanmasına, 12 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin, milletin huzuruna, gençlerin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerin güvenliğine kasteden yapılar olduğunu, bunlara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını belirtmişti.

Gürlek, bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen etkin işbirliği neticesinde, elebaşı hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ifade etmişti.

Bakan Gürlek, açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz, yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir."

Söz konusu operasyon kapsamında 45 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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İstanbul İtalya Suç Örgütü
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