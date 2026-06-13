Manisa'da 16 yıl önceki bebek ölümü aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ala aldığını belirtti.

Gürlek, bu kapsamda, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın üzerindeki sis perdesinin kaldırıldığını açıkladı.

2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümü hadisesinin, bizzat öncelik verdikleri dosyalardan biri olduğunu vurgulayan Gürlek, Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamaların, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktası oluşturduğuna dikkati çekti.

2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Gürlek, "Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir." dedi.

Gürlek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında 'altsoyu kasten öldürme' suçu kapsamında işlem başlatılmıştır."

"Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz"

Hukuk devletinin vazifesinin, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu vurgulayan Gürlek, "Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.