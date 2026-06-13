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Gündem
TRT Haber 13.06.2026 10:36

42'si kırmızı bültenle aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin de bulunduğu toplam 90 firari suçlunun, yürütülen titiz çalışmalar ve uluslararası iş birliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

42'si kırmızı bültenle aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, suç ve suçluyla küresel ölçekte mücadele kapsamında yürütülen operasyonel çalışmalar aralıksız sürüyor. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini süren Türk emniyet birimleri, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde büyük bir başarıya imza attı.

Yürütülen koordineli operasyonlar sonucunda; Gürcistan'dan 58, Almanya'dan 12, Bulgaristan'dan 3, Yunanistan'dan 3, Hollanda'dan 2 ve KKTC'den 2 kişi Türkiye'ye getirildi. Ayrıca Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'dan da ilgili suçluların iadesi sağlandı.

Organize suç ve zehir tacirlerine darbe

Ülkeye iadesi sağlanan suçlulardan 42'sinin Interpol tarafından "Kırmızı Bülten" ile uluslararası seviyede, 48'inin ise ulusal seviyede aranan suçlular olduğu belirtildi. İadesi sağlanan suçluların arasında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin bulunması dikkati çekti.

Açıklamada, operasyonel süreçlerin; EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının titiz takibiyle yürütüldüğü vurgulandı.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin hem ulusal hem de uluslararası alanda kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, operasyonlarda emeği geçen emniyet teşkilatı mensupları tebrik edilirken, sürece katkı sağlayan Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkür edildi.

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Kırmızı Bülten İnterpol İçişleri Bakanlığı
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