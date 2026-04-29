Felakete 2,8 gün kala: Alçak Dünya Yörüngesi çökme riskiyle karşı karşıya

SciTechDaily tarafından yayımlanan araştırma, özellikle mega uydu takımyıldızlarının artışıyla yörüngedeki "hata payının" tehlikeli bir şekilde daraldığına dikkat çekiyor.

CRASH Saati: Yörüngedeki felaketin zaman sayacı

British Columbia ve Princeton Üniversitelerinden araştırmacılar, yörüngedeki nesnelerin manevrakabiliyetini kaybetmesi durumunda yaşanacak felaketin hızını ölçmek için CRASH Saati (Çarpışma Gerçekleşmesi ve Önemli Zarar Saati) adlı bir metrik geliştirdi.

2025 yılı uydu verilerine göre, operatörlerin kaçınma manevrası komutu gönderememesi durumunda yıkıcı bir çarpışmanın gerçekleşme süresi 2,8 gün olarak hesaplandı.

2018 yılında, yani mega uydu ağları yaygınlaşmadan önce, bu süre 164 gündü. Bu durum, yörüngedeki riskin ne kadar hızlı arttığını gösteriyor.

Güneş fırtınaları sistemik bir tehdit

Güneş fırtınaları, uyduları doğrudan parçalamasa bile onları kontrol edilemez hale getirerek büyük bir krizi tetikleyebilir.

Fırtınalar Dünya’nın üst atmosferini ısıtıp genişleterek uydular üzerindeki sürüklenmeyi artırıyor. Bu durum, uydu operatörlerinin yörünge tahminlerini imkansız kılıyor.

Özellikle Starlink gibi dev ağlar, yörüngede kalabilmek için sürekli müdahaleye ihtiyaç duyuyor:

Starlink uyduları 2024 sonu ile 2025 ortası arasında 144.404 kaçınma manevrası gerçekleştirdi.

Bu, tüm ağ genelinde her 1,8 dakikada bir manevra yapıldığı anlamına geliyor.

Kessler Sendromu ve ötesi

Bilim dünyasında "Kessler Sendromu" olarak bilinen, çarpışmaların zincirleme bir reaksiyonla yörüngeyi enkaz yığınına çevirmesi senaryosu genellikle yıllar sürecek bir süreç olarak tanımlanır.

Ancak bu yeni çalışma, kontrol kaybı durumunda günler içinde başlayacak çok daha ani bir tehlikeye işaret ediyor.

Günümüzde alçak Dünya yörüngesinde 1 kilometre mesafeli "tehlikeli yakınlaşmalar" her 36 saniyede bir yaşanıyor.

Bir "Carrington Olayı" ölçeğindeki şiddetli bir güneş fırtınasının bugün yaşanması durumunda; haberleşme, navigasyon (GPS), finansal sistemler ve askeri operasyonlar için hayati önem taşıyan uydu ağlarının birbirine çarpma riskinin kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor.