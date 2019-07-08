Son yıllarda tercih edilen zorlu meslekler arasında yer alan sanayi dalgıçlığı, genellikle erkek mesleği olarak nitelendiriliyor. Sanayi dalgıçlığı, yüksek orandaki iş bulma potansiyeli ile gençlere iyi bir gelecek vadediyor.

Bu meslek kolu, gemi üretim tersaneleri, özel yat limanları, sualtı boru hatları, batık arama, tahliye etme, tamirat, bakım, balık üretim çiftlikleri ile basınç odası operatörlüğü alanlarında hizmet veriyor.

Türkiye'nin ilk kadın sanayi dalgıcı Şebnem Sarvazlar, bu zorlu mesleği uzun yıllardır başarıyla sürdürüyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri Alev Kübra ve Buket Özdemir adlı kız kardeşler de onun izinden gidiyor.

Bu alanda teknik eleman yetiştiren üniversitelerin başında gelen İskenderun Teknik Üniversitesinde eğitimlerine devam eden Özdemir kardeşler, kadınların, bu mesleği de başarıyla yapabileceğini göstermeyi hedefliyor.

Özdemir kardeşler, hemcinslerine güzel birer örnek olmanın yanında, abla-kardeş dayanışmasını da mesleklerine aktarıyor.

"Ağır ve güç gerektiren işler"

Sanayi dalgıçlığının aslında kadınlar için ağır bir meslek olduğunu belirten Alev Kübra Özdemir, "Su altında kesme, kaynak, ağır ve güç gerektiren işler. Ama sanayi dalgıçları illaki su altında çalışmak zorunda değil. Hastanelerde, basınç odası operatörü olarak çalışabiliyorlar. Bizim avantajımız aslında burada" dedi.

Alev Kübra Özdemir, bu bölümü tercih etmek isteyen hemcinslerine ise şu önerilerde bulundu:

"Eğer denizi, dalışı seviyorlarsa, sudan korkmuyorlarsa genç kızlar ve kadınlar bu bölümü tercih etmeli. Benim görüşüm, ilerleyen yıllarda sanayi dalgıçlarının yanı sıra basınç odası operatörlerinin sayısı artacak. Çünkü şeker hastalığından tutun da birçok hastalık ve açık yara tedavilerinde basınç odası kullanılıyor. Bu alanda da ihtiyacın artacağını düşünüyorum. Çoğu insan bu bölümü iki senelik diye elinin tersi ile itebiliyor. Ama iki sene sonra işi garanti oluyor."

"Su altı farklı bir dünya"

Eğitimleri devam ettiği için dalış planlamalarını Bölüm Başkanı Necdet Uygur'un yaptığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Kesme yapacaksak ona göre hazırlanıyoruz, kaynak yapacaksak ona göre hazırlanıyoruz. Aynı zamanda başlık dalışımız oluyor onları da şu an eğitim aşamasında olduğumuz için hocalarımız planlıyor. Dalışlarımız çoğunlukla tuzlu suda oluyor, dolayısıyla iletkenlik olduğu için biz çalışırken eldivenimizin ve kıyafetimizin yalıtkan olması gerekiyor. Biz su üstünü daha çok sevdiğimizi zannetmişiz ama su altı farklı bir dünya. Su altına indikçe daha farklı canlılarla tanışıyorsunuz."

"Sen kızsın yapamazsın, dediler"

Buket Özdemir de üniversiteye ilk geldiği zaman bazı erkek arkadaşlarının "Sen kızsın, yapamazsın. Bırak bu bölümü" dediğini ancak bunun üzerine kendisinin daha çok hırslandığını söyledi.

Erkek arkadaşlarının zamanla bu bölümü bitirebileceğine inandığını ve destek verdiklerini anlatan Özdemir, "Bu mesleği yapan erkek meslektaşlarım artık cinsiyet ayrımı yapmıyor" dedi.

"Bu bölümü sevmemin sebebi denizin altıdır"

Beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini ancak babasının isteği üzerine bu bölümü tercih ettiğini aktaran Özdemir, "Her öğrenci gibi öğrenci hayatı yaşamak istiyordum. Ben biraz tepkiliydim aslında bu bölüme. Çünkü ben ablam gibi denizi, yüzmeyi seven biri değilim. 'Suda ne yapacağım?' ben dedim, 'Deniz tutar beni.' dedim ilk başlarda ama şu an seviyorum. Bu bölümü sevmemin sebebi de zaten denizin altıdır" diye konuştu.

"Buket yunus, Kübra denizaslanı"

Su altına karşı bir merakı olmayan hatta yüzmeyi dahi iyi bilmeyen baba Mehmet Hayri Özdemir, tesadüfen duyduğu bu bölümü araştırdıktan sonra kızlarını yönlendirmeye karar verdiğini söyledi.

Özdemir, yaptığı araştırmalar sonunda, bu bölümden mezun olanların iyi iş imkanlarıyla karşılaştığını öğrendiğini anlattı.

Kızı Buket'i yunusa, Alev Kübra'yı ise denizaslanına benzeten baba Özdemir, kızlarının her şartta çalışabileceğine ve zorlukların üstesinden gelebileceğine inandığını vurguladı.

Mehmet Hayri Özdemir, kızlarının, üniversiteden mezun olduktan sonra "Türkiye'nin ilk kız kardeş sanayi dalgıcı" olacak olmalarının gurur verdiğini belirtti.

Kaynak: AA