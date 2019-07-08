Renk renk bebekler, çeşit çeşit arabalar...

Hepsi, oyuncağı olmayan çocuklara ulaştı. Batmanlı gençler, oyuncağı olmayan köy çocuklarını sevindirmek için kolları sıvadı. Sosyal medyada "Köylerde oyuncaksız çocuk kalmasın" sloganı ile kampanya başlattılar.

Kısa zamanda toplanan paralar ile bir araba dolusu oyuncak alındı. Oyuncakların adresi Beşiri ilçesindeki Esence köyü oldu. Onlarca oyuncak, kendilerini heyecanla bekleyen çocuklara dağıtıldı.

Batmanlı gençlerin kampanyası, başka köylerdeki çocukların da yüzünü güldürmek için devam edecek.

Haber: Şirin Yılmaz