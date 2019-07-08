Türkiye'nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta arkadaşlarıyla Şarköy'e tatile gitti.

Balta, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü pilotu Özay Görmez ile 650 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 dakika havada kalan Balta, tulum çalarak sorunsuz şekilde uçuşunu tamamladı.

Balta, tulumun kendisi için çok özel ve farklı bir enstrüman olduğunu ifade ederek, "Daha önce yamaç paraşütü ile uçuş yapmadım. İlk başta biraz korktum ama tulum çalınca rahatladım. Benim için farklı bir tecrübe oldu. Harika bir uçuş gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: AA