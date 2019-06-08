Çocuk yaşlarda ilgi duydu tuluma Filiz İlkay Balta. Üniversiteden sonra arkadaşı sayesinde çalmaya başladı. Tulum sanatçılarını takip ederek bu enstrümanı çalmayı öğrendi.

İlk kadın tulum sanatçısı olan Filiz Balta, birçok tulum sanatçısı gibi Rizeli. Sahneye ilk adımını ise 2007'de bir Hemşin Gecesi'nde attı.

Adını taşıyan 3 albümü var

İlk zamanlar ailesinden bile tepki aldı ancak hedefinden vazgeçmedi. Balta, bu enstrümanı çalarak stres attığını söyledi.

"Tulum çaldığım zaman gerçekten beni rahatlatıyor. Sürekli nefes verdiğimiz için stresimi attığımı düşünüyorum."

Filiz Balta'nın şimdi adını taşıyan 3 albümü bulunuyor. O, çıkardığı albümlerin yanı sıra eğitimler de veriyor. Aynı zamanda uluslararası festivallerde ülkemizi temsil ediyor.

Festivallere katıldığı ülkelerin başında İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Tunus geliyor. Balta, bu yıl Türkiye'de uluslararası bir festival düzenlemeyi planlıyor. Bunun için ise tüm desteklere açık.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı