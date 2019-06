2018-2019 sanat sezonunda, "Troya" epik operası, "Ayşe" opereti, "The Fun Tıme of the Opera" interaktif gösterisi, "Romeo ve Juliet" balesi, "Yeniden Doğuş" operası, "Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku" adlı modern dans ile "İspanyol Renkleri" zarzuela gösterisi ilk kez izleyiciyle buluştu.

Başrollerini Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile balet Tan Sağtürk'ün paylaştığı, Bujor Hoinic'in sergilediği Troya epik operası kasım ayında prömiyer yaptı.

Tüm temsillerini kapalı gişe oynayan, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda da sergilenen Troya, buradaki yabancı izleyicilerin beğenisini kazandı.

Opera sahnesine yeni bir soluk

Muhlis Sabahattin'in bestelediği "Ayşe" opereti, 90 yıl sonra DOB sahnesine taşındı. Şef Musa Göçmen’in sahneye koyduğu, "The Fun Time of the Opera", interaktif tarzıyla opera sahnesine yeni bir soluk getirdi. Çaykovski’nin müzikleri üzerine koreograflar Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın yepyeni adımlarla hazırladığı "Romeo ve Juliet" balesi ilk gösterimini yaptı.

İstanbul DOB, Sergey Rahmaninov'un "Aleko", Murat Göksu'nun "Mançalı Şövalye" operalarını, "3 Bale" eserini izleyicilerin beğenisine sundu. Kadına karşı şiddettin önlemesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku" adlı modern dans eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

İzmir DOB, "İspanyol Renkleri" zarzuela gösterisini, Samsun DOB ise Milli Mücadele'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bestesi Teyfik Akbaşlı'ya ait olan, Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Karahan'ın yaptığı "Yeniden Doğuş" operasını ilk kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

325 bini aşkın sanatsevere ulaşıldı

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin yerleşik sahnelerinde 37'si opera, 28'i bale, 12'si modern dans, 7'si müzikal, 20'si çocuk müzikali, 90'ı konser olmak üzere 194 etkinlik izleyiciyle buluştu.

DOB, 2018-2019 sanat sezonununda 608 kez perdelerini açarken, yerleşik sahnelerinde 322 bin 81 seyirciyi ağırladı.

2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, 9. Eskişehir Opera ve Bale Günleri, eğitim etkinlikleri, müze, ören yerleri, hastaneler ve sosyal hizmetler kurumlarında sahnelediği eserlerle de DOB, 3 bin izleyiciye ulaştı.

"Muazzam bir sezon oldu"

DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, bu sezon prömiyer yaptıkları iddialı eserlerle izleyici sayısında önemli bir artış yakaladıklarını belirtti.

"Geçen sene seyirci sayımızda evvelki seneye göre zaten bir artış sağlamıştık, bu sene onun da üzerine çıktık."

İzleyiciyle aralarında sıcak bir bağ oluştuğundan bahseden Karahan, "Mutluluk ve gururla geçirdiğimiz, seyircilerimizden çok pozitif dönüşler aldığımız, muazzam bir sezon oldu" dedi.

Karahan, yaz ayında da perde kapamayacaklarını İstanbul, Efes, Aspendos ve Bodrum'da düzenlenecek uluslararası festivallerle faaliyetlerini sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Muhteşem bir repertuvarla izleyicilerimizin karşısında olacağız. Bu sene bir yeniliğe imza atıyoruz. DOB, Bodrum'da haziran ve temmuzda çeşitli konserlerle, prodüksiyonlarla, danslarla faal olacak. Bodrum'da bu sene çok dolu bir yıl olacak."

Kaynak: AA