Cahit Zarifoğlu'nun ailesi tarafından düzenlenen anma töreninde, Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu.

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Cahit Zarifoğlu ve yanında defnedilenlere rahmet diledi.

"O güzel insanla tanıştığımız için şükürler olsun"

Şairin oğlu Ahmet Zarifoğlu, anma törenine gelen öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemini vurguladı.

Şair Adem Turan, Mavera dergisinde 1985'te ilk şiiri yayımlandığında İstanbul'a geldiğini anlatarak, "Büyük bir insandı, onu ilk gördüğümde 'Bir insan bu kadar gösterişli, yakışıklı, karizmatik olur mu?' dediğimi hatırlıyorum. O güzel insanla tanıştığımız için şükürler olsun. Biz de şimdi öğrencilerimize bu güzel insanları anlatıyoruz" dedi.

Törene şairin eşi Berat, çocukları Fatma Betül ve Ayşe Hicret ile gelini Elif Zarifoğlu, şair Adem Turan, şair Nurettin Durman, dostları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: AA