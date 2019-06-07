7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Abdurrahim Karakoç'un dedesi, babası ve kardeşleri de şairdi. Bu yüzden de küçük yaşlarda şiire merak saldı.

İlk şiirlerini beğenmeyip yakan şair, 1958 yılında yazdıklarını "Hasan'a Mektuplar" adıyla 1965'te yayımladı.

7 Haziran'da hayatını kaybetti

Şiirlerinde hissedilen mücadeleci ruhun sebebi ise 27 Mayıs Darbesi'nde yaşananlardı. Karakoç, hayatı boyunca 30'a yakın mahkemeye verildi ancak hepsinden beraat etti. Bu mahkemelerde avukat tutmadı.

1985 yılında gazetecilik yapmaya başlayan Karakoç, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı.

Şair, 2012'de ciğerlerindeki enfeksiyon sebebiyle bir süre Konya'da tedavi gördü.

Aynı yıl 7 Haziran'da Ankara'da tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Bağlum Mezarlığı'nda Şeyh Abdülhakim Arvasi Türbesi'nin yanına defnedildi.

Şairin eserlerinden bazıları ise şöyle:

"Hasan'a Mektuplar, Eli Kulakta, Vur Emri, Beşinci Mevsim, Dosta Doğru, Akıl Karaya Vurdu, Yasaklı Rüyalar, Anadolu'da Bahar."

Kaynak: TRT Haber