Dünya
AA 30.12.2025 14:45

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Her türlü saldırıya sert cevap vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail liderlerinin İran'a tekrar saldırma ihtimaline yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Her türlü saldırıya sert cevap vereceğiz

Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı, "İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti.

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirtti.

Trump, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." değerlendirmesini yaptı.

ETİKETLER
İran Mesud Pezeşkiyan
