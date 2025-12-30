Eli kanlı İsrail Savunma Bakanı Katz: Yabancı gazetecilerin Gazze'ye giriş yasağı sürüyor

Katz, İsrail Meclisinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine getirilen yasağa ilişkin soru önergesini cevapladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Katz, Gazze'de varılan ateşkesin "eksikliği nedeniyle" yabancı gazetecilerin bölgeye girişine yönelik yasağın devam ettiğini kaydetti.

Katz, Hamas'ın "ateşkesi zaman zaman ihlal ettiğini" iddia ederek, bu durumun gazetecileri ve İsrail askerlerini "tehlikeye sokabileceğini" ileri sürdü.

Açıklamasında Katz, İsrail ordusunun da "ateşkesin mükemmel olmadığı ve her an bozulabileceği" gerekçesiyle yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine karşı olduğunu İsrail hükümetine ilettiğini aktardı.

Soru önergesini sunan Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde ise İsrail'in bu bahanelerle yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin vermemesinin Ekim 2023'ten bu yana devam eden insanlık dışı suçlar hakkında gerçeği gizlemek için siyasi bir gerekçe olduğunu vurguladı.

Avde, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yabancı gazetecilerin girişine yönelik yasağı sürdürdüğüne işaret ederek, bunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonuçları ve yol açtığı yıkımı gizleme girişimi olduğunu ifade etti.