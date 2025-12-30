Açık 3.9ºC Ankara
Dünya
AA 30.12.2025 12:33

Eli kanlı İsrail Savunma Bakanı Katz: Yabancı gazetecilerin Gazze'ye giriş yasağı sürüyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişine yönelik 2 yılı aşkın süredir uygulanan giriş yasağının sürdüğünü belirtti.

Eli kanlı İsrail Savunma Bakanı Katz: Yabancı gazetecilerin Gazze'ye giriş yasağı sürüyor
[Fotograf: AA]

Katz, İsrail Meclisinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine getirilen yasağa ilişkin soru önergesini cevapladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Katz, Gazze'de varılan ateşkesin "eksikliği nedeniyle" yabancı gazetecilerin bölgeye girişine yönelik yasağın devam ettiğini kaydetti.

Katz, Hamas'ın "ateşkesi zaman zaman ihlal ettiğini" iddia ederek, bu durumun gazetecileri ve İsrail askerlerini "tehlikeye sokabileceğini" ileri sürdü.

Açıklamasında Katz, İsrail ordusunun da "ateşkesin mükemmel olmadığı ve her an bozulabileceği" gerekçesiyle yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine karşı olduğunu İsrail hükümetine ilettiğini aktardı.

Soru önergesini sunan Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde ise İsrail'in bu bahanelerle yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin vermemesinin Ekim 2023'ten bu yana devam eden insanlık dışı suçlar hakkında gerçeği gizlemek için siyasi bir gerekçe olduğunu vurguladı.

Avde, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yabancı gazetecilerin girişine yönelik yasağı sürdürdüğüne işaret ederek, bunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonuçları ve yol açtığı yıkımı gizleme girişimi olduğunu ifade etti.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
OKUMA LİSTESİ