TechCrunch 13.02.2026 08:52

Elon Musk, xAI ve SpaceX şirketlerinin yeni projesini duyurdu: Ay üssü

Elon Musk, xAI ve SpaceX arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla odağını Mars'tan Ay'a çevirerek "Ay Üssü Alfa" projesini duyurdu.

Elon Musk, xAI ve SpaceX şirketlerinin yeni projesini duyurdu: Ay üssü

xAI labındaki üst düzey ayrılıkların ardından yapılan bu hamle, şirketin halka arz (IPO) öncesi hem yatırımcıları hem de yetenekli mühendisleri etkileme stratejisi olarak yorumlanıyor.

Musk, yörüngede kurulacak yapay zeka veri merkezlerinin ötesine geçerek, Ay'da devasa bir bilgisayar üretim merkezi kurmayı ve bunları "elektromanyetik fırlatıcılar" (mass drivers) ile derin uzaya göndermeyi planlayacak.

Kardashev ölçeği ve enerji kullanımı

Musk'ın bu yeni vizyonu, Sovyet gökbilimci Nikolai Kardashev'in adıyla anılan ve medeniyetleri enerji tüketim kapasitelerine göre sınıflandıran Kardashev Ölçeği'ne dayanacak.

Ay'da kurulacak altyapı sayesinde güneş enerjisinin ciddi bir kısmının (belki yüzde birkaçı) yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılacağı öngörülecek. Bu ölçekte bir zekanın neler düşünebileceğini hayal etmenin zor olduğunu belirten Musk, projenin heyecan verici doğasına vurgu yapacak.

Mars vizyonundan neden vazgeçildi?

SpaceX'in yıllardır sembolü olan "Occupy Mars" (Mars'ı İşgal Et) sloganı, yerini daha ekonomik ve pragmatik hedeflere bırakacak.

Bu değişimin arkasındaki temel nedenler şu şekilde:

2016'da planlanan Mars projeleri, teknik maliyetler nedeniyle birer birer askıya alınacak.

Kimsenin SpaceX'e Mars'a gitmesi için para ödememesi, şirketi NASA ile yapılan 4 milyar dolarlık Ay görevlerine ve Starlink uydu ağını genişletmeye yönlendirecek.

xAI ve SpaceX birleşmesiyle birlikte, yapay zekanın uzaydaki fiziksel varlığı Mars'ta bir şehirden çok, uzayda dev bir süper bilgisayar ağı kurmaya evrilecek.

Uzayda bilgisayar üretimi ve gelecek hedefleri

Ay'da ileri teknoloji bilgisayarlar üretmek; hammadde temini, lojistik ve Ay üzerinde "kendi kendine yeten bir şehir" kurulumu gibi devasa adımlar gerektirecek.

Sektör uzmanları, uzayda çip üretimi ve veri merkezlerinin 2030'lu yıllarda mümkün olabileceğini savunurken, Musk'ın bu "uç hedefi" mühendisler için yeni bir motivasyon kaynağı sunacak.

Sıkıcı yapay zeka modelleri yerine Güneş Sistemi ölçeğinde bir süper bilgisayar inşa etme fikri, SpaceX hisselerini yeni bir "Tesla" etkisine taşıma potansiyeli taşıyacak.

Elon Musk Mars NASA SpaceX Uzay Uzay Çalışmaları
OKUMA LİSTESİ